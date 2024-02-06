Минобороны России сообщило об уничтожении закрытых огневых позиций артиллерии ВСУ

В ведомстве отметили, что расчеты самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" выполнили наводку батареи по основному орудию и беглым огнем уничтожили позиции украинских военных

ТАСС, 6 февраля. Расчеты самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" калибра 152 мм Западной группировки войск уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"После выполнения каждой боевой задачи артиллеристы в целях сохранения личного состава и техники оперативно меняют позиции. Вследствие этого противник открывает ответный огонь по пустым площадям, тем самым бессмысленно тратя свой боезапас и раскрывая свои позиции. По ним впоследствии наносится огневой удар. Именно таким образом расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили закрытые огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ. Разведывательные подразделения группировки выявили местоположение противника и передали его координаты на батарею, которая выдвинулась на огневой рубеж для поражения целей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты выполнили наводку батареи по основному орудию и беглым огнем уничтожили позиции ВСУ. Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии около 20 км.