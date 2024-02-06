6 февраля, 10:01

ИЭМЗ "Купол" нарастит возможности "Тора" по поражению дронов и высокоточного оружия

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Ижевский электро-механический завод "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") ведет работы по повышению боевых возможностей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" по уничтожению дронов и высокоточного оружия, сообщил ТАСС представитель завода на стенде концерна на выставке World Defense Show в  Эр-Рияде.

"Мы сейчас ведем работы по повышению боевых возможностей ЗРК "Тор" по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и высокоточных средств поражения", - сообщил он. 

Теги:
Россия