От пистолетов до боевых кораблей: что предлагает Россия на выставке вооружений в Эр-Рияде

Завтра завершает работу оборонная выставка World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии, открывшаяся 4 февраля. Россия представила на ней иностранным заказчикам широкий спектр продукции военного назначения — от компактного стрелкового оружия до корветов, от экипировки бойцов до средств контроля космического пространства. ТАСС — об участии российских компаний в выставке, проходящей в сердце неспокойного Ближнего Востока

World Defense Show в Саудовской Аравии еще молода: проводится второй раз. Дебютное мероприятие состоялось в марте 2022 года. В этом году в выставке участвуют свыше 750 оборонных производителей из более чем 45 стран, а число посетителей-специалистов, как ожидается, превысит 100 тыс. человек.

Москву и Эр-Рияд связывают дружеские и партнерские отношения. Два месяца назад страну посетил президент РФ Владимир Путин, встретившись с наследным принцем и председателем Совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По итогам встречи государства приняли совместное заявление о дальнейшем расширении сотрудничества во многих отраслях.

Два года назад на единой экспозиции компании "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") была представлена продукция более 20 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Сейчас российский спецэкспортер вдвое увеличил присутствие на выставке. Ростех представил в Эр-Рияде свыше 100 образцов, большинство из которых успешно применяются в специальной военной операции (СВО) на Украине. В целом же портфель заказов компании превысил рекордные $55 млрд на конец минувшего года.

"В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники", — сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Выставку посетила российская делегация во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Министр провел ряд встреч и переговоров — в частности, с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

Новинки и зарекомендовавшие себя образцы

Российские образцы вооружений, макеты и модели военной техники показаны на World Defense Show 2024 в обширном павильоне и открытых площадках. На перроне аэродрома расположился наиболее крупный экспонат — тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) с размахом крыла более 50 м. Глубоко модернизированная машина дебютировала за рубежом в прошлом году на аэрокосмической выставке в Дубае.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) © Артур Шайхутдинов/ ТАСС

Мы сейчас ведем работы по гражданской сертификации этого самолета. Линейка самолетов Ил-76 предыдущих поколений включала в себя гражданские версии, предназначенные для коммерческих перевозок грузов, и не менее сотни таких машин до сих пор эксплуатируются по всему миру. Учитывая то, что мы сейчас можем предложить с точки зрения новых летно-технических характеристик и коммерческой эффективности, — безусловно, вызывает большой интерес у эксплуатантов Даниил Бренерман управляющий директор ПАО "Ил"

На открытой площадке демонстрируются натурные образцы бронетехники и беспилотных летательных аппаратов. Здесь впервые выставлен бронеавтомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно управляемым боевым модулем. Рядом находятся броневик "Спартак", а также беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10Е" и "Орлан-30". В зоне СВО эти беспилотники производят воздушную разведку, корректируют артиллерийский огонь, наводят по лазерному лучу высокоточные снаряды, поражающие цели с одного попадания. Такой боеприпас — "Краснополь-М2" в натовском калибре 155 мм — показан на стенде холдинга "Высокоточные комплексы". Поставки востребованных в войсках "Орланов" за период 2022–2023 годов выросли в 53 раза. Концерн "Калашников" впервые показал беспилотный комплекс СКАТ 350 М — глубокую модернизацию БЛА Supercam 350. Линейка Supercam широко применяется в спецоперации. Модернизированный аппарат оснащен дневной и тепловизионной камерами, может провести в воздухе 4 ч и передавать изображение оператору на дальности до 100 км. Еще один БЛА, показанный "Калашниковым", — дрон-камикадзе "КУБ-Э". Он также испытан в СВО.

В столице Саудовской Аравии Россия показала различные высокоточные боеприпасы. Экспортный вариант легкой управляемой многоцелевой ракеты "Изделие 305", поражающей с ударных вертолетов технику и укрепления украинских националистов, продолжает совершенствоваться. Дальность применения в 14,5 км гарантирует, что его носитель не попадет под огонь вражеских зенитчиков. Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С", показанный в виде модели, может поражать бронированные цели на дальности до 6 км сверхзвуковой ракетой с тандемной кумулятивной боевой частью. Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" в экспортном исполнении способен пробить управляемой ракетой метровую броню.

Макет легкой управляемой многоцелевой ракеты "Изделие 305" © Екатерина Адамова/ ТАСС

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 "Триумф", средней — С-350Е "Витязь", "Викинг" и "Бук-М2Э", малой — "Тор", который может сбивать воздушные цели даже в движении.

С-400 "Триумф" — лучшая на сегодняшний день система ПВО большой дальности в мире. <...> "Рособоронэкспорт" ведет непрерывную работу по продвижению этой зенитной ракетной системы партнерам из стран Ближнего Востока, которые проявляют повышенный интерес к защите своих территорий и важных инфраструктурных объектов от воздушной угрозы Александр Михеев генеральный директор "Рособоронэкспорта"

Холдинг "Высокоточные комплексы" предлагает зарубежным заказчикам различные варианты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Для него разработана впервые представленная за рубежом недорогая малогабаритная ракета, предназначенная для уничтожения беспилотников. Четыре такие ракеты размещаются в пусковом контейнере на месте одной стандартной зенитной управляемой ракеты комплекса. Также показаны модели гусеничного бронированного ЗРПК "Тунгуска-М1", боевой машины стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО(Э)". Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба" способен сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники. Ракета "Вербы" оснащена тепловой трехспектральной головкой самонаведения, что повышает ее надежность и устойчивость к помехам. Ракетами ПЗРК ведет огонь модернизированная корабельная установка "Комар" — еще одна зарубежная премьера. Однако теперь она может стрелять ракетами 9М120-1 "Атака", что позволяет ей бороться с морскими дронами.

Для контроля за воздушным пространством предлагаются многочисленные радиолокационные станции (РЛС) с различными характеристиками. Например, малогабаритная станция 1Л122-1Е при массе 150 кг обнаруживает воздушные цели на дистанции 40 км. Подвижная трехкоординатная РЛС 55Ж6УМЕ способна видеть цели на дальности до 600 км и высоте 80 км, находя даже самолеты-"невидимки". Мобильный многодиапазонный комплекс 103Ж6Е может одновременно отслеживать до 1 000 объектов. Специализированная РЛС наблюдения космических объектов "Сула" позволяет отслеживать спутники, космический мусор на околоземной орбите на дистанции до 6 000 км.

Модель специализированной РЛС наблюдения космических объектов "Сула" © Екатерина Адамова/ ТАСС

Нефтяные предприятия на территории Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам малых беспилотников йеменских хуситов, наносивших значительный ущерб. Один из способов защиты от таких нападений — комплексы радиоэлектронного противодействия БЛА. Ростех показал в Эр-Рияде сразу несколько таких разработок. "Серп-ВС6", созданный в НИИ "Вектор" (в составе "Росэлектроники"), нарушает работу каналов связи и навигации целого роя беспилотников, включая новейшую угрозу — скоростные FPV-дроны. При этом комплекс умещается в несколько кейсов, быстро собирается, может монтироваться на транспортных средствах. Устройства серии "Серп" "выкашивают" беспилотники в радиусе до 5 км. В течение года "Росэлектроника" поставила более 100 таких комплексов и готова увеличивать производство столь востребованной продукции. Еще одна разработка, РБ-504П-Э, автоматически пеленгует дроны в широком диапазоне радиочастот и подавляет их на дальности до 1,8 км. Несколько изделий могут создавать целую защитную сеть.

Комплекс радиоэлектронного противодействия БЛА "Серп-ВС6" © Екатерина Адамова/ ТАСС

Если себя поставить на место саудовского военно-политического истеблишмента, то я бы на их месте в первую очередь интересовался системами ПВО. Россия наряду с США является единственной страной, которая производит весь спектр комплексов противовоздушной обороны, начиная от переносных зенитно-ракетных комплексов и заканчивая такими субстратегическими системами, как С-400, для того чтобы прикрыть небо. Мы видим, спецоперация на Украине показала, что ПВО в состоянии создать большие проблемы для ВВС любой страны. Особенно если оно современное и закуплено или производится в нужных количествах Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий, военный эксперт

Помимо этого, "Рособоронэкспорт" представил танк Т-90МС, комплекс активной защиты танков "Арена-Э", боевую машину пехоты БМП-3 с динамической защитой, легкий тактический самолет Су-75 Checkmate, разведывательно-ударный вертолет Ка-52, новейший необитаемый подводный аппарат "Клавесин 1РЭ", обновленный корвет проекта 20382, различные варианты автоматов Калашникова, пистолеты и пистолеты-пулеметы, высокоточные снайперские винтовки и многие другие образцы вооружений и военной техники.

Модель разведывательно-ударного вертолета Ка-52 © Екатерина Адамова/ ТАСС

Рядом с российским стендом расположена экспозиция российско-индийской компании BrahMos Aerospace, выпускающей сверхзвуковые крылатые ракеты. В основе ее разработки лежит российская ракета "Яхонт". Объем портфеля заказов успешно развивающегося предприятия достиг $7 млрд, а в конце 2025 года начнется выпуск ракеты BrahMos-NG нового поколения.

"Саудовская Аравия наряду с Индией является крупнейшим национальным рынком вооружений. Соответственно, нет такой страны, которая не пыталась бы сюда что-то продать, за исключением, наверное, Ирана и Израиля, — поделился в беседе с ТАСС мнением Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, военный эксперт. — Хотя, я думаю, какие-то контракты с Израилем могут быть, они могут продавать сюда свои вооружения и технологии, так сказать, "под маской".

Нелегитимные западные санкции — нечестная конкуренция

"Мы видим большой интерес представителей вооруженных сил и силовых структур Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока к новейшей российской оборонной продукции, прошедшей проверку в условиях современного боя, — приводит пресс-релиз слова главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева. — Готовы предложить партнерам уникальные форматы сотрудничества, в том числе локализацию производства российского вооружения и совместные разработки перспективных образцов".

Михеев отметил, что потенциальные заказчики восхищены эффективностью российских средств ПВО. "Мы нередко слышим от иностранных партнеров, в том числе и из ближневосточных стран, восторженные отзывы на видеоматериалы Минобороны РФ с кадрами боевой работы "Панцирей" в зоне специальной военной операции, — рассказал он ТАСС. — Особенно большое впечатление на партнеров произвело стопроцентное уничтожение реактивных снарядов, выпущенных одним залпом из современных РСЗО западных производителей". Глава российского спецэкспортера добавил, что дружественные России ближневосточные страны могут наладить производство "Панциря" на своей территории.

ЗРПК "Панцирь-С1" © Виталий Невар/ ТАСС

По словам Михеева, большинство партнеров "Рособоронэкспорта" считают западные антироссийские санкции нелегитимными инструментами конкурентной борьбы и способом поддержки собственных оружейных производителей.

"Конечно, после массированной экономической атаки, предпринятой на Россию и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд наших заказчиков был в замешательстве — такое случилось впервые в истории. Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", — заключил генеральный директор "Рособоронэкспорта".

Виктор Бодров