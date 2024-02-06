Истребители Севфлота провели в воздухе более 20 часов, отрабатывая технику воздушного боя

В частности, были отработаны элементы пилотирования

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. В общей сложности истребители провели в воздухе около 20 часов, отрабатывая технику и тактику ведения воздушного боя, а также элементы пилотирования, сообщили в пресс-службе флота.

"Истребители Северного флота отработали тренировочные воздушные бои над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Полеты выполнялись как в дневное, так и в ночное время с аэродрома Североморск-3. В общей сложности летчики провели в воздухе порядка 20 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полетах приняли участие 15 экипажей палубных истребителей Су-33, многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-тренировочных самолетов Су-25 УТГ. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа. Роль самолетов условного противника сыграли два экипажа палубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.

"Кроме проведения тренировочных воздушных боев, летчики отработали пилотирование на групповую слетанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полетах над безориентирной местностью", - заключили в пресс-службе Севфлота.