Под Астраханью артиллеристы ЦВО тренировались управлять "Торнадо" на учениях

Завершающим этапом подготовки артиллерийских расчетов станет выполнение стыковочных стрельб на новой боевой технике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Дивизион артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступил к освоению современных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на полигоне в Астраханской области. Обучение проходит в связи с перевооружением соединения с РСЗО "Ураган", сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе обучения личный состав изучит тактико-технические характеристики, основы эксплуатации и боевого применения "Торнадо-С". В рамках практических занятий военнослужащие отработают навыки развертывания систем, заряжания, подготовки данных для стрельбы, производства залпов и корректировки огня. Завершающим этапом подготовки артиллерийских расчетов станет выполнение стыковочных стрельб на новой боевой технике. Переобучение личного состава проводится в связи с перевооружением соединения с РСЗО "Ураган" на "Торнадо-С", что позволит увеличить дальность поражения объектов противника более чем в три раза и площадь поражения в полтора раза", - говорится в сообщении.

О РСЗО

"Торнадо-С" является глубоко модернизированной версией РСЗО "Смерч". Усовершенствования коснулись боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО.

Как и предшественник, "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых реактивных снарядов. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем "Смерч": 120 км против 70-90 км.

"Торнадо-С" предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. Применяется как при обороне, так и в наступлении. Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС.