6 февраля, 14:34,
обновлено 6 февраля, 14:49

Два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

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В Минобороны России сообщили, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Как сообщили в Минобороны России, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

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"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов", - сказали там.

Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Кобылаш добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. 

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