В МО РФ рассказали о подвиге сержанта Цыганкова, уничтожившего ангар с техникой ВСУ

В ведомстве также отметили подвиг старшины Чернышева, который прикрывал места расположения подразделения от ударов средств воздушного нападения противника

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сержант заместитель командира взвода - командир орудия Станислав Цыганков уничтожил наблюдательный пункт и ангар с автомобильной техникой Вооруженных сил Украины, развил наступление мотострелков на позиции противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет гаубицы Д-30 под командованием сержанта Станислава Цыганкова выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими боевиками. В ходе боев с вооруженными боевиками Станислав, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы со стороны противника, прицельным огнем орудия уничтожил наблюдательный пункт и ангар с автомобильной техникой", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что смелость и отвага сержанта "позволили нанести существенный урон вооруженным формированиям украинских боевиков и обеспечить развитие наступления мотострелков на вражеские позиции".

Кроме того, в МО РФ отметили подвиг старшины Евгения Чернышева, который прикрывал места расположения подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

"Находясь на наблюдательном посту при ведении визуального наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, Евгений Чернышев обнаружил на подлете к российским позициям неустановленный беспилотный летательный аппарат. Евгений классифицировал цель как FPV-дрон, после чего, применив по БПЛА антидроновое ружье, сбил его с боевого курса. БПЛА был подавлен и, рухнув в лесополосе в трехстах метрах от расположения российских войск, взорвался", - добавили в МО РФ.

Как уточнили в ведомстве, "благодаря грамотным и своевременным действиям старшины Евгения Чернышева удалось избежать потерь среди личного состава и техники российского подразделения, а также уничтожить вражеский дрон".