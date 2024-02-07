Замначальника Генштаба ВС РФ считает, что СВО дала импульс развитию военной науки

Опыт спецоперации показал, что существующие в России стратегические, оперативные и тактические взгляды соответствуют современным условиям, добавил Василий Трушин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Опыт СВО дал импульс развитию военной науки. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал председатель военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Трушин.

"Безусловно, СВО дала импульс развитию военной науки. Опыт специальной военной операции показал, что существующие стратегические, оперативные и тактические взгляды, изложенные в наших руководящих документах, в целом правильные и соответствуют современным условиям", - сказал Трушин.

Он уточнил, что в то же время практика ведения военных действий в ходе СВО постоянно наполняется новым содержанием, способами и приемами применения вооружения, методами руководства войсками. В этом случае, по словам Трушина, задача военной науки - уловить эти изменения, достоверно их описать и осмыслить.