Замначальника Генштаба ВС РФ сообщил о доработке более 300 образцов оружия с учетом СВО

Испытания техники и военно-технические эксперименты проводятся на ведомственных полигонах, а затем в боевых условиях, отметил Василий Трушин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 300 образцов российского вооружения и военной техники получили технические изменения на основе опыта проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель военно-научного комитета Вооруженных сил (ВС) РФ - заместитель начальника Генерального штаба ВС России Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда".

Отвечая на вопрос об изучении опыта СВО, он отметил, что вооружение дорабатываются предприятиями в "кратчайшие сроки", после чего совместно с профильными научно-исследовательскими институтами проводятся испытания и военно-технические эксперименты на ведомственных полигонах, а затем в боевых условиях.

"Необходимые доработки незамедлительно внедряются в производство серийных образцов, а также учитываются при разработке новых вооружений и военной техники. Так, по результатам данной работы предприятиями ОПК совместно с НИО Минобороны России внесены изменения в конструкцию более 300 образцов", - сказал Трушин.