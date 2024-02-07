Замначальника Генштаба РФ заявил, что ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют российские ВС

Василий Трушин подчеркнул, что из-за этого противник не может организовать эффективное противодействие

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские войска в некоторых случаях не понимают, какими средствами в ходе СВО их поражают ВС РФ и каковы технические принципы работы тех или иных отечественных вооружений. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Трушин.

"В ходе СВО в ряде случаев была достигнута "технологическая внезапность" - состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие", - сказал Трушин.