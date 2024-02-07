Замначальника Генштаба ВС РФ сообщил о создании подразделений по обобщению боевого опыта

Василий Трушин добавил, что в научных организациях и вузах в рамках совершенствования тактики действий российских войск изучается опыт проводимых операций и отдельных боев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подразделения по обобщению боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО), сформированы в штабах объединений, соединений и воинских частей Вооруженных сил России. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Трушин.

"Изучение и обобщение боевого опыта СВО ведется с самого начала операции. В штабах объединений, соединений и воинских частей сформированы подразделения по обобщению боевого опыта, назначены офицеры, организующие эту работу", - отметил он в интервью газете "Красная звезда".

Трушин также добавил, что в научных организациях и вузах в рамках совершенствования тактики действий российских войск изучается и обобщается опыт проводимых операций и наиболее поучительных отдельных боев (общевойсковых, воздушных, противовоздушных, или морских). Также разрабатываются рекомендации по способам ведения боевых действий, применению образцов и комплексов вооружения, совершенствованию организационной структуры, уточняются требования к вооружению и военной технике.

"Результаты этой работы оперативно доводятся до войск в виде информационных бюллетеней, методических пособий, справочников и памяток, внедряются в программы подготовки военнослужащих и обучения в высших военно-учебных заведениях. Только за прошедший год разработано и издано более 400 таких документов", - уточнил он.