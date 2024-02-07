В Генштабе РФ сообщили, что с начала СВО было изучено более 100 образцов трофейного оружия

Специалисты проводят оценку тактико-технических характеристик вооружения, рассказал замначальника Генштаба Василий Трушин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 образцов трофейного вооружения проанализировано с начала специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Василий Трушин.

"Проводится оценка тактико-технических характеристик зарубежных образцов. Так, с начала СВО проанализировано свыше 100 трофейных образцов вооружения", - сообщил он в интервью газете "Красная звезда".

Выставка захваченных в ходе СВО трофейных образцов вооружения, в том числе западного, проводится в рамках форума "Армия" с 2022 года. В 2023 году она насчитывала уже 870 образцов, были представлены в том числе австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40 и французский колесный танк AMX-10RCR.