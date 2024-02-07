Генштаб: топогеодезические и навигационные средства ВС РФ доработали благодаря опыту СВО

Также была организована работа по совершенствованию подвижной спецтехники и ее бронированию, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник топографической службы ВС России генерал-майор Александр Зализнюк

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средства топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных сил РФ были доработаны с учетом опыта специальной военной операции (СВО) в целях улучшения их характеристик и защиты личного состава. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник военно-топографического управления Генштаба Вооруженных сил РФ - начальник топографической службы ВС РФ генерал-майор Александр Зализнюк.

"Опыт, полученный в ходе СВО, позволил доработать имеющийся парк подвижных средств топогеодезического и навигационного обеспечения для улучшения их тактико-технических характеристик и повышения защищенности личного состава. Организована работа по совершенствованию подвижной специальной техники и ее бронированию. Данный опыт будет распространен и на новые, разрабатываемые подвижные комплексы", - сказал Зализнюк.

Он уточнил, что топографические службы в зоне проведения СВО создают дополнительные виды геопространственной информации, такой как крупномасштабные схемы населенных пунктов с номерами домов и названиями улиц, альбомы анализа рельефа местности и ключевых высот с зонами видимости и невидимости, пользовательские слои электронной карты с зонами затопления местности, специальные карты с выделенными отдельными элементами для большей наглядности.

"О напряженности боевых будней в ходе СВО говорит и то, что с момента ее начала более 200 военнослужащих топографической службы Вооруженных сил Российской Федерации удостоены государственных и ведомственных наград", - добавил он.