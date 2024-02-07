Для ВС РФ создли новый подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс

Также в 2024 году в подразделения, участвующие в спецоперации, запланирована поставка модернизированной аппаратуры спутниковой навигации индивидуального пользования "Орион-М", рассказал начальник топографической службы генерал-майор Александр Зализнюк

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новый подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс для вооруженных сил создан в России. Опытный образец уже проходит апробацию, рассказал начальник военно-топографического управления Генштаба РФ - начальник топографической службы ВС РФ генерал-майор Александр Зализнюк.

"В настоящее время на вооружении топогеодезических воинских частей стоят подвижная цифровая топографическая система и подвижный навигационно-геодезический комплекс. Опыт войсковой эксплуатации комплексов, в том числе в зоне проведения СВО, показал их высокую эффективность. Однако назрела необходимость разработки нового подвижного многоцелевого топографо-геодезического комплекса, позволяющего качественно повысить оперативность и эффективность решения задач топогеодезического, навигационного и геоинформационного обеспечения действий войск в современных условиях. Такой комплекс в настоящее время создан, опытный образец проходит апробацию", - сообщил он в интервью газете "Красная звезда".

Зализнюк также отметил, что с учетом опыта, полученного в ходе СВО, на 2024 год запланировано несколько опытно-конструкторских работ по разработке перспективных средств навигационного обеспечения с повышенной помехозащищенностью для устойчивого функционирования в сложной радиоэлектронной обстановке и возможностью обработки сигналов высокоорбитального космического комплекса системы ГЛОНАСС.

Также, по его словам, в 2024 году в подразделения, участвующие в специальной военной операции, запланирована поставка модернизированной аппаратуры спутниковой навигации индивидуального пользования "Орион-М".