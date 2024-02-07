"Высокоточные комплексы" улучшили крупнокалиберную снайперскую винтовку МЦ-572

Сейчас оружие проходит испытания, уточнили в холдинге

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") модернизировали перспективную крупнокалиберную винтовку МЦ-572, по результатам испытаний улучшили ее эргономику, сообщили в пресс-службе холдинга на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

"В 2023 году изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной снайперской винтовки МЦ-572. В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции винтовки с целью улучшения ее эргономики", - сообщили в холдинге.

Новая снайперская дальнобойная винтовка МЦ-572 "Астарта" разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы") впервые была представлена на форуме "Армия-2023". Калибр 12,7 мм позволяет вести огонь по бронированным целям, а также пехоте в укрытиях. Разработчик отмечает, что благодаря самозарядной конструкции винтовка достигает высокой точности: на испытаниях группа из пяти выстрелов со 100 м показала разброс в 1,5 см, тогда как у американской винтовки Barrett этот показатель составил 6 см.