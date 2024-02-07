Ростех сообщил, что бойцы СВО в ближайшее время получат новую снайперскую винтовку МЦ-572

Калибр оружия 12,7 мм позволяет вести огонь по бронированным целям и пехоте в укрытиях, рассказали в пресс-службе входящего в госкорпорацию холдинга "Высокоточные комплексы"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Перспективная снайперская винтовка МЦ-572 калибра 12,7х108 мм в ближайшее время поступит в войсковую эксплуатацию в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии.

"В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", - сообщили в холдинге.

Новая снайперская дальнобойная винтовка МЦ-572 "Астарта" разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы") впервые была представлена на форуме "Армия-2023". Калибр 12,7 мм позволяет вести огонь по бронированным целям, а также пехоте в укрытиях. Разработчик отмечает, что благодаря самозарядной конструкции винтовка достигает высокой точности: на испытаниях группа из пяти выстрелов с 100 м показала разброс в 1,5 см, тогда как у американской винтовки Barrett этот показатель составил 6 см.