Военные строители возвели в ЛНР и ДНР медцентры, жилье и детские учебные учреждения

Школу на 1,1 тыс. учащихся микрорайоне Невский Мариуполя удалось построить за 181 день, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России за время работы в ЛНР и ДНР завершили работы по восьми водоводам, возвели два современных медицинских центра, новый республиканский центр МЧС. В Мариуполе были построены новые жилые комплексы, школа и детский сад, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Как отметили в российском военном ведомстве, школа на 1,1 тыс. учащихся в микрорайоне Невский Мариуполя была построена за 181 день, а к работам были привлечены 700 человек и 50 единиц техники. Сейчас в современной школе, на территории которой почти два года назад велись тяжелые бои, учатся дети. В трехэтажном здании с цокольным этажом расположены учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиа- и судомоделирования, кабинеты робототехники, труда и киберспорта.

Как передает корреспондент ТАСС, учебные классы отвечают самым современным требованиям. В частности, кабинет химии разделен на две зоны: одна для теоретических занятий, за стеклянной перегородкой - лаборатория, где есть все необходимое оборудование и реактивы, чтобы дети могли проводить опыты по школьной программе. На территории школы проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей, столовую на 530 мест. На улице - стадион и отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки. Недалеко от школы расположен новый детский сад. Современное дошкольное учреждение, рассчитанное на 150 детей, было построено с опережением графика - за 240 дней.

Вокруг школы и детского сада расположена плотная жилая застройка. Новый жилой комплекс из 12 монолитных пятиэтажек на 1 011 квартир был возведен специалистами ВСК за 181 день. В оборонном ведомстве добавили, что военные строители продолжают работать в Мариуполе. Сейчас их задача - закончить вторую очередь многоэтажек в микрорайоне.

Как напомнили в Минобороны, за 95 дней в Мариуполе был построен новый республиканский центр МЧС, включающий в себя 11 объектов на площади в 5 га. За год был возведен новый комплекс Федерального медико-биологического агентства России.

С нуля были возведены два современных многофункциональных медицинских центра в Луганске и Мариуполе. Кроме того, за 90 дней восстановлен легендарный мемориальный комплекс Донбасса "Саур-Могила". Также на территориях ЛНР И ДНР были завершены работы по строительству восьми водоводов. Самый масштабный из них - "Дон - Северский Донец". Он состоит из двух ветвей по 200 км каждая.