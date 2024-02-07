МО РФ сообщило об уничтожении группы ВСУ западнее Артемовска

Российским военным удалось сорвать ротацию противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" подразделения Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ уничтожил группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Артемовска и сорвал их ротацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск продолжают успешно выполнять боевые задачи на донецком направлении СВО к западу от Артемовска. Так, расчетом противотанкового ракетного комплекса "Корнет" была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации. Наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили их, передав координаты на пункт управления", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии оперативно выдвинулся на окраину города. Для более точного пуска противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) было необходимо дооборудовать пусковую позицию ПТУР, так как обзору и наведению ракеты мешала стена в здании, из которого производился пуск.

"Подорвав стену накладным зарядом из трофейного пластида, десантники-противотанкисты управляемой ракетой из установки ПТУР поразили группу пехоты ВСУ, выдвигающейся в сторону своих передовых позиций. После поражения противника во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ расчет немедленно свернул пусковую установку и сменил огневую позицию", - отметили в Минобороны.