В ЛНР более 500 га территорий разминировано с начала года

Саперам предстоит провести инженерную разведку и разминирование порядка 60 тыс. гектаров

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Саперы с начала текущего года разминировали более 500 га территории Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжается разминирование социально значимых объектов Луганской Народной Республики. Саперы представительства Международного противоминного центра проводят инженерную разведку и очистку от взрывоопасных предметов на территории объектов электрических сетей, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, водоснабжающей инфраструктуры, газопроводов. <..> Только с начала 2024 года группами разминирования проверено более 500 га, на которых найдено и уничтожено более 6 тыс. взрывоопасных предметов различных типов", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что саперы все чаще сталкиваются с боеприпасами иностранного производства: кассетными суббоеприпасами, минами, гранатами и реактивными снарядами.

"Всего саперам предстоит провести инженерную разведку и разминирование порядка 60 тыс. гектаров территории республики. В настоящее время специалистами обследовано уже более 16 тыс. га. В ходе работ обнаружено и обезврежено порядка 300 тыс. взрывоопасных предметов", - привели в Минобороны слова начальника представительства Международного противоминного центра в ЛНР с позывным Десна.