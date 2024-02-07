МО РФ сообщило о сдаче в плен двух военных ВСУ на краснолиманском направлении

В течение суток подразделения группировки "Центр" поразили 60 районов сосредоточения живой силы и огневых средств противника, добавил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих сдались в плен в результате действий подразделений российской группировки "Центр" на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе Торского участка грамотными действиями подразделений группировки при поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 60-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 250 военнослужащих, 2 сдались в плен", - сообщил он.

По данным Савчука, в течение суток подразделения группировки нанесли огневое поражение по 60 районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также 4 опорным пунктам и более чем по 40 позициям полевой артиллерии ВСУ в районах Ямполовки, Григоровки, Червоной Дибровы и Кировска.