МО РФ показало боевую работу Ка-52 на луганском направлении

Российские военные уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52М при помощи неуправляемых авиаракет уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Согласно данным авианаводчика, цель была поражена.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.