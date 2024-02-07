МО РФ сообщило об уничтожении расчета "кочующего" миномета ВСУ на купянском направлении

Удар был нанесен расчетом 152-мм гаубицы Д-20, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Расчет 152-мм гаубицы Д-20 Западной группировки войск уничтожил расчет "кочующего" миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне СВО оператор БПЛА обнаружил "кочующий" минометный расчет ВСУ. Координаты цели были оперативно переданы артиллерийской батарее гаубиц Д-20. Точный огонь артиллеристов осколочно-фугасным боеприпасом уничтожил минометный расчет", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что артиллеристы Западной группировки ВС РФ ежедневно пресекают попытки противника по созданию огневых позиций артиллерии в контрбатарейной борьбе и уничтожают одиночные цели в виде "кочующих" минометов и бронетехники ВСУ.