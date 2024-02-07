В Челябинской области создали "мортирку" для автомата, которая метает ручные гранаты

С ее помощью можно метать ручные гранаты на расстояние до 120 м

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Расположенные в городе Миассе (Челябинская область) предприятия разработали и передали на СВО насадки на автомат, которые способны метать ручные гранаты на расстояние до 120 м.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Предприятия, выпускающие продукцию мирного назначения, разработали собственное экспериментальное устройство для метания ручных гранат с помощью автомата Калашникова, сотрудничая с военными, усовершенствовали устройство. С его помощью гранату можно отправить на расстояние до 120 м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "мортирка" (или "стакан") опробована в боевых условиях. На основании наблюдений и пожеланий бойцов специалисты предприятий доработали устройство. Заместитель главы округа по межведомственному взаимодействию Виктор Борадачев передал партию усовершенствованных устройств военным разведчикам.