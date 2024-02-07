Генштаб: более 120 стран создают информационное оружие, способное создать массовую панику

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, позволяющего дезорганизовать управление страной и армией, а также создать панику среди населения. Об это сообщил начальник главного управления связи Вооруженных Сил РФ - замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

"С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное и военное управления, дезорганизовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику", - сказал он, выступая на "Инфофоруме-2024".