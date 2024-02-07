МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Противник потерял до 195 военнослужащих, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также САУ "Акация"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки Вооруженных сил России за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, общие потери украинских вооруженных сил (ВСУ) составили до 195 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 195 военнослужащих, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика", а также САУ "Акация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.