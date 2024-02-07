МО РФ заявило о поражении живой силы и техники трех бригад ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял до 30 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Жеребянок и Работина.

Противник потерял до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

