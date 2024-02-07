МО РФ заявило об отражении на краснолиманском направлении двух атак ВСУ

Противник потерял до 220 военнослужащих

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих.

ВС РФ также отразили две атаки противника на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении.