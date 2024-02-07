Сальдо: в Херсонской области силы РФ поразили восемь пунктов временной дислокации ВСУ

Вооруженные силы Украины сосредоточились на удержании своих позиций на правом берегу Днепра, сообщил губернатор области

ГЕНИЧЕСК, 7 февраля. /ТАСС/. Российские силы за сутки нанесли удары по восьми пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском и очаковском направлениях, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На херсонском (приморском) направлении в минувшие сутки активно работала наша армейская и штурмовая авиация - нанесены удары по шести пунктам временной дислокации противника. На очаковском направлении артиллерией подавлены четыре артиллерийских позиции, поражены два пункта временной дислокации, уничтожена пусковая установка БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, ВСУ сосредоточились на удержании своих позиций на правом берегу Днепра, а также предпринимали безуспешные попытки подвоза личного состава и боеприпасов.