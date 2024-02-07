Под Ижевском произошел взрыв при плановых испытаниях ракетных двигателей

Как уточнили в ЕДДС Завьяловского района, "это не ЧП"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Взрыв под Ижевском, видео с которым разошлось в социальных сетях и Telegram-каналах, произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Завьяловского района.

"Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]", - сказала собеседница агентства.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах опубликовали видео, на кадрах которого виден высокий огненный столб. Утверждалось, что это произошло в районе удмуртского села Ягул.