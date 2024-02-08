Саудовская Аравия в перспективе может закупить российские ТОС и стрелковое оружие

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что эти виды вооружений хорошо себя показали в противодействии террористическим формированиям на Ближнем Востоке и в спецоперации

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" и стрелковое оружие неизменно пользуются интересом у ближневосточных стран, в перспективе их может закупить и Саудовская Аравия. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", оружие ближнего боя и стрелковое вооружение неизменно вызывают интерес у представителей вооруженных сил ближневосточных стран", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие виды вооружений Саудовская Аравия может в перспективе закупать у России.

По словам Михеева, эти виды вооружений показали отличные боевые качества как в противодействии террористическим формированиям на Ближнем Востоке, так и в спецоперации.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.