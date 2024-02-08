Минобороны РФ показало кадры боевой работы Су-25

Летчики на краснолиманском направлении нанесли удар по опорному пункту противника с предельно малой высоты, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника [на краснолиманском направлении] с применением неуправляемых авиационных средств поражения типа НАР С-8. Полет выполняли на предельно малых высотах. При подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника. С дальнейшим возвращением на аэродром, с мягкой посадкой", - цитирует Минобороны летчика Су-25.

Удар наносился на предельно малой высоте - 25 м. По докладам передового авиационного наводчика, указанные цели были поражены. Полет прошел в штатном режиме.