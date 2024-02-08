Минобороны РФ сообщило о срыве двух ротаций ВСУ на южнодонецком направлении

Также ВС России поразили, в частности, опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады нацгвардии Украины, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ в течение суток сорвали две ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. Огнем реактивной и ствольной артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского. В течение суток пресечены две попытки противника провести ротации на передовых позициях", - сказал он.