Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ на Торском выступе

Расчет автоматического миномета 2Б9М "Василек" обнаружил группу украинских военнослужащих на подконтрольной противнику территории в Серебрянском лесничестве, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минометчики Центрального военного округа сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке Торского выступа на краснолиманском направлении в рамках спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчет возимого автоматического миномета 2Б9М "Василек" в ходе боевого дежурства уничтожил группу военнослужащих ВСУ, обнаруженную разведчиками на подконтрольной ВСУ территории в Серебрянском лесничестве. Несколькими очередями расчет миномета нанес поражение живой силе подразделений украинских националистов, проводивших ротацию личного состава на опорном пункте и пытавшихся смениться с огневой позиции. Успех данной боевой работы стал возможен благодаря тесному взаимодействию с передовыми разведчиками-наблюдателями и операторами разведывательных дронов", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, артиллеристы группировки войск "Центр" подчеркивают высокую эффективность миномета "Василек" за счет возможности работы как точечно, так и по площадным целям по аналогии с реактивными системами залпового огня.