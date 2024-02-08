Минобороны РФ сообщило об уничтожении зенитчиками разведывательных дронов ВСУ в ДНР

В числе сбитых беспилотников оказались "Фурия" и "Лелека-100", уточнили в военном ведомстве

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-МУ" группировки войск "Восток" уничтожил разведывательные БПЛА украинских сил на линии фронта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства в зоне проведения СВО расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-МУ" группировки войск "Восток" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуск ракеты на уничтожение", - сказали в военном ведомстве.

По данным членов экипажа расчета, в числе сбитых оказались БПЛА "Фурия" и "Лелека-100".

В Минобороны уточнили, что технические характеристики зенитно-ракетного комплекса "Тор-МУ" делают его уникальным, позволяя экипажу преодолевать самый трудный рельеф, а также, при необходимости, отстреливаться на ходу.