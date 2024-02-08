МО РФ сообщило об уничтожении американской гаубицы М777 на купянском направлении

Удар был нанесен расчетом самоходной гаубицы "Мста-С", добавили в ведомстве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" Западной группировки войск на купянском направлении уничтожил гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С". Расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц уничтожил 155-мм гаубицу М777 ВСУ производства США", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.