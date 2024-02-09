Военная операция на Украине. Онлайн

Руководство США проявило заинтересованность в том, чтобы ознакомиться с предложением президента РФ Владимира Путина провести международное расследование катастрофы российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Урегулирование конфликтов на Украине и в Газе будет ключевым направлением работы ООН в области мира и безопасности в 2024 году, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

Основные события 9 февраля - в онлайн-трансляции ТАСС.