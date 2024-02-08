В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 310 военнослужащих

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на донецком направлении до 310 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк и 4 автомобиля", - сообщили там.

Как добавили в ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.