ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении

По данным Минобороны России, потери противника составили до 230 военнослужащих

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили "до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей".