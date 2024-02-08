ВС РФ поразили боевую машину РСЗО HIMARS на херсонском направлении

По данным Минобороны России, потери противника составили до 25 военнослужащих

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ поразили боевую машину РСЗО HIMARS и самоходную артустановку Krab на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы также поражены: боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.