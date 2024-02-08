Экипажи Су-34 с помощью РЭБ "Хибины" преодолели ПВО условного противника под Челябинском

Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось на высотах от 50 до 12 тыс. м на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиаобъединения ВКС России преодолели системы ПВО условного противника с использованием комплекса радиоэлектронной борьбы "Хибины" в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В рамках летной смены при преодолении зоны противовоздушной обороны условного противника экипажи Су-34 использовали комплекс "Хибины" для постановки ложных помех и целей, искажения скорости и дальности, а также задержки времени распознания типа воздушного судна. Кроме того, летчики отработали вход в зону действия радиолокационных систем "противника" на больших и предельно малых высотах, парный заход на цели и прикрытие ударных экипажей. Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось на высотах от 50 до 12 тыс. м на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях", - говорится в сообщении.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе в зоне СВО.