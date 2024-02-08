8 февраля, 15:11,
обновлено 8 февраля, 15:16
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью уничтожили 12 снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха"

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили восемь снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и четыре снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"8 февраля около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили там. 

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