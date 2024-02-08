Летные экипажи морской авиации Балтфлота отрабатывают дозаправку самолетов в воздухе

Операция по дозаправке выполняется днем и ночью, одиночно и в составе пар самолетов

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Около 20 летных экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота задействованы в учениях по отработке дозаправки топливом в воздушном пространстве над Калининградской областью, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках мероприятий боевой подготовки летчики тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, всего около 20 экипажей боевых машин, отрабатывают дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78, способного за один вылет обеспечить топливом до десяти самолетов", - рассказали в пресс-службе.

Операция по дозаправке выполняется днем и ночью, одиночно и в составе пар самолетов.

Учитывая то, что дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов летной подготовки, к ней допускаются только опытные специалисты, отметили в пресс-службе.

"Способность экипажей дозаправляться топливом в воздухе значительно расширяет границы возможностей авиации и позволяет действовать самолетам как в оперативно-тактической глубине, так и для решения задач в районах, находящихся на большом удалении от места базирования с применением всей номенклатуры вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", - подчеркнули в пресс-службе.

Также готовность летчиков к выполнению дозаправки в воздухе позволяет, при необходимости, перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом.

О самолетах

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Су-30СМ- (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.