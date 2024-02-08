Обмен пленных в формате "100 на 100" состоялся между Россией и Украиной

В МО РФ отметили, что освобожденные из украинского плена военнослужащие России будут доставлены в Москву для прохождения лечения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. 100 российских военных возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории, взамен передано столько же военнопленных, сообщили в Министерстве обороны России.

"8 февраля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных Вооруженных сил Украины", - сообщили там.

В МО РФ сообщили, что власти Объединенных Арабских Эмиратов оказали посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении из украинского плена российских военнослужащих.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - сказали там. В ведомстве ответили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву "для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России". "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - указали в Минобороны.