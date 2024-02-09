Операторы беспилотников "Зала" и "Ланцет" группировки "Юг" уничтожили гаубицу М-777

Запуск "Ланцетов" выполнили расчеты беспилотной авиации, сообщили в МО РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Зала" и барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Юг" совместными действиями уничтожили гаубицу М-777 ВСУ американского производства. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

"В ходе разведки с воздуха расчетом БЛА были обнаружены два замаскированных орудия ВСУ - гаубица М-777 американского производства и орудие Д-30. Они вели огонь по позициям российских войск, не давая успешно продвигаться нашим передовым подразделениям. Для уничтожения орудий были применены барражирующие боеприпасы "Ланцет", - говорится в сообщении военного ведомства.

Запуск "Ланцетов" выполнили расчеты беспилотной авиации. Профессионально и грамотно управляя барражирующими боеприпасами, операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику.

Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.