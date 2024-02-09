МО РФ заявило, что рядовой не допустил поражения дроном ВСУ полевого склада

Там шла разгрузка боеприпасов, сообщили в военном ведомстве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рядовой гранатометчик Ильнур Ниязмулин не допустил поражения дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) полевого склада, где шла разгрузка боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Находясь на наблюдательном посту, рядовой Ниязмулин обнаружил дрон-камикадзе противника, направлявшийся в сторону полевого склада, где проводилась разгрузка боеприпасов и оборудования в места их хранения. Понимая, что поражение боеприпасов дроном-камикадзе приведет к многочисленным жертвам среди личного состава подразделения, Ильнур незамедлительно воспользовался антидроновым ружьем. Потеряв управление, БПЛА с боеприпасом упал на подлете к позициям, после чего сдетонировал", - рассказали в МО РФ.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря действиям рядового не допущено потерь среди личного состава, подрыва боеприпасов и уничтожения оборудования.

Также в Минобороны рассказали о подвиге младшего лейтенанта, командира взвода Павла Поляка. Группе российских военнослужащих под руководством Поляка была поставлена задача скрытно провести разведку местности и оборудовать наблюдательные посты на переднем крае. "Использовав средства переправы, группа начала разведку острова. Обнаружив минно-взрывные заграждения, младший лейтенант Поляк скрытно, сохраняя маскировку, обезвредил семь взрывных устройств", - отметили в ведомстве.

Затем группа обнаружила наблюдательный пункт противника. "Соблюдая маскировку, Павел довел военнослужащим группы задачи и замысел атаки. Скрытно выдвинувшись на исходные позиции, группа по общему сигналу внезапно атаковала противника. В ходе короткого боя расчет противника на наблюдательном пункте был уничтожен", - добавили в Минобороны.

Наблюдательный пункт украинских военных был занят российскими разведчиками без потерь, что позволило вести наблюдение за действиями противника и наводить артиллерийские подразделения, заключили в МО РФ.