"Росэлектроника" готова оснастить перспективные ЗРК войсковой ПВО противодронной защитой

В холдинге также заявили о готовности рассмотреть вопрос оборудования имеющимися антидроновыми средствами бронетехники

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") располагает комплексными решениями противодронной защиты для новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой ПВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"НИИ "Вектор" обладает готовыми техническими решениями радиоэлектронных антидроновых систем, которые могут применяться для оснащения ЗРК", - сообщили там, отвечая на вопрос о наличии комплексов, способных применяться для оснащения ЗРК войсковой ПВО следующего поколения в целях защиты от беспилотников.

Как добавили в холдинге, специалисты института также готовы рассмотреть вопрос оборудования имеющимися антидроновыми средствами бронетехники.

Ранее СМИ сообщали, что, согласно новым тактико-техническим требованиям Минобороны РФ для ЗРК сухопутных войск следующего поколения, эти комплексы должны будут иметь лазерные системы для подавления оптических элементов беспилотников, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ожидается, что первые опытные образцы подобных комплексов появятся не раньше конца 2020-х годов.