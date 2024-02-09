МО РФ сообщило о ликвидации украинских разведывательных БПЛА на купянском направлении

В ведомстве отметили, что для этого применили расчет ЗРК "Тор-М2"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" Западной группировки войск уничтожил беспилотники-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА ВСУ, которые использовались им для корректировки и наведения целей артиллерии, и произвел пуски ракет на уничтожение.

"Цели разнообразные, такие как беспилотники различного типа, начиная от производимых Украиной: "Фурия", "Лелека-100", которые чаще всего попадаются. Бывают также иностранного (западного) производства беспилотники, - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным Тринадцатый на видео, предоставленном Минобороны.