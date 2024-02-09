Путин заявил, что российские гиперзвуковые ударные системы совершенствуются каждый день

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные гиперзвуковые ударные системы постоянно совершенствуются. Однако глава государства подчеркнул, что создание этого оружия для РФ было вынужденным ответом на действия Запада.

"Мы создали гиперзвуковые системы, причем межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день", - заявил Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

При этом российский лидер указал: "Но не мы это (отказ от создания совместной системы ПРО между РФ, США и Европой - прим. ТАСС) сделали, мы предлагали пойти другим путем, а нас отодвинули".