Российские военные овладели двумя опорниками ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские войска овладели двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки войск "Запад" Ярослав Якимкин.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Терны, в ходе которых улучшили свои позиции, овладев двумя опорными пунктами", - сказал он.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы расчеты самоходных пушек 2С7 уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в районах населенных пунктов Колодезень и Ивановка.

Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, поражены два минометных расчета, пункт боепитания и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.