Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО

Министр обороны также поинтересовался характером действий противника и выполнением подчиненными войсками боевых задач

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"По итогам работы на пунктах управления группировок войск министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению подчиненными войсками боевых задач на операционных направлениях", - сказали там.